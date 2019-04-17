Maltepe'de yeniden oy sayımı sona erdi
Maltepe İlçe Seçim Kurullarındaki oy sayımı sona erdi.
Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi.
Birleştirme tutanaklarının yarın öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.
Islak imzalı tutanaklar birleştirilecek
Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak.
Sabah yeniden toplanacak olan İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanaklarını birleştirecek, kurullar imzalarını atacak.
Sonuçlar İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek.
Kaftancıoğlu: Yarın mazbatamızı alacağız
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da yeniden sayım işleminin bittiğini duyurarak yarın mazbatanın alınacağını söyledi.
Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul’da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın." ifadelerini kullandı.
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