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"Man Adası" davasında 359 bin TL tazminat kararı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, yeniden görülen "Man Adası" davasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Man Adası davasında 359 bin TL tazminat kararı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle açılan ve istinafın bozma kararı sonrası yeniden görülen "Man Adası" davasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

14 Temmuz Salı günü yeniden görülen "Man Adası" davasında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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