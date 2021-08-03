Manavgat ve Denizli'de yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı
Manavgat'ta çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen 16 yaşındaki C.Y. tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Manavgat'ta iki mahalleyi etkileyen yangını C.Y'nin çıkardığı belirledi.
Emniyet'te sorgulanan zanlı suçunu kabul etmedi. C.Y, ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.
Denizli'de de arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.