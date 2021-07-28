Manavgat'ta orman yangını: Yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.

Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.

Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

Başka bir alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başka bir alanda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, orman bölge ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.