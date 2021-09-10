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Manavgat'taki orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar alan zarar gördü.

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