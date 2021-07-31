  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Manavgat'taki yangında 2 işçi hayatını kaybetti
Takip Et

Manavgat'taki yangında 2 işçi hayatını kaybetti

Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesinin bölgeden alındığı ve Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, Gebece Mahallesi'nden kurtardıkları işçileri hastaneye kaldırdıklarını belirterek, "Sağlık durumları iyi, tedavileri tamamlandı. Taburcu ediyoruz." dedi.

 

Karamolloğlu: Türkiye'de 35 değil 135 tane uçağın olması icap ederdiKaramolloğlu: Türkiye'de 35 değil 135 tane uçağın olması icap ederdiGündem
Yangın alanları 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiYangın alanları 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiGündem
Son durum: Orman yangınlarına müdahale devam ediyorSon durum: Orman yangınlarına müdahale devam ediyorGündem

 