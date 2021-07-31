  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Manavgat'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Takip Et

Manavgat'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Bakan Koca, Manavgat'taki orman yangınında can kaybının 5'e yükseldiğini, yangından etkilenen 400 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında can kaybının 5'e yükseldiğini, şu ana kadar yangından etkilenen 410 kişiden 400'ünün tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10. Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."

 

Rusya'dan Türkiye'ye yangınlarla mücadele için 11 hava aracıRusya'dan Türkiye'ye yangınlarla mücadele için 11 hava aracıGündem
Yangın alanları 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiYangın alanları 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiGündem
Kılıçdaroğlu: Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?Kılıçdaroğlu: Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?Gündem
CHP'den orman yangınlarını araştırma önergesi: Seyirci kalmak en büyük ihanettirCHP'den orman yangınlarını araştırma önergesi: Seyirci kalmak en büyük ihanettirGündem
Orman yangınlarında son durum: Müdahale devam ediyorOrman yangınlarında son durum: Müdahale devam ediyorGündem
Manavgat'taki yangında 2 işçi hayatını kaybettiManavgat'taki yangında 2 işçi hayatını kaybettiGündem

 

Etiketler
yangın