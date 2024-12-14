Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay hayatını kaybetti

İspanya merkezli tekstil firması Mango'nun kurucusu 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay, bugün bir gezi sırasında hayatını kaybetti.

Türk ve İspanyol vatandaşı 71 yaşındaki Ermay, Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık bölgesinde gezi sırasında 100 metreden düştü.

İstanbul doğumlu Ermay, 14 yaşındayken İspanya'nın Barselona kentine göç etmişti.

Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından şu bilgiyi verdi: "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum."

Isak Andiç kimdir?

Isak Andiç, 1953'te İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya girdi. İspanya'ya ailesiyle giden Andiç, 1979'da girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparken, 1984'te Mango firmasını kurmuştu.

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar Euro'luk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.