Mango'nun kurucusu Isak Andiç'in ölümünde oğlu cinayet şüphesiyle gözaltında

Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı iş insanı İsak Andiç Ermay'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Aralık 2024'te dağ gezisi sırasında hayatını kaybeden Andiç'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Katalonya bölgesinin yerel polisi Los Mossos d'Esquadra tarafından Jonathan Andiç hakkında işlem yapıldı.

Ölüm olayına ilişkin soruşturma sürüyordu

İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç'in, 14 yaşındayken ailesiyle birlikte İspanya'ya göç ettiği ve uzun yıllar Barcelona'da yaşadığı belirtildi.

Andiç'in, 14 Aralık 2024 akşamı Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olay sırasında yanında bulunan oğlu Jonathan Andiç hakkında uzun süredir soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Suçlamaları reddetti

Jonathan Andiç'in devam eden adli süreçte, babasının ölümünden sorumlu olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan Forbes'un 2024 listesine göre İsak Andiç'in yaklaşık 4,5 milyar Euro'luk servetiyle İspanya'nın en zengin beşinci iş insanı olduğu aktarılmıştı.