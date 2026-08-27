Tolga Akış gözaltına mı alındı? Neden gözaltına alındı? Tolga Akış kimdir?

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Akış hakkında, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Akış, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA