Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yoğun bakımda: Özgür Özel sağlık durumunu açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Zeyrek'in durumunun umut verici olduğunu belirten Özel, “Ferdi Başkan'ın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama tabii bu, tehlikenin tamamen atlatıldığı anlamına gelmiyor” dedi.

Açıklamasında siyasi partilerin ve yerel yöneticilerin dayanışmasına dikkat çeken Özel, “Yukarıda çok sayıda siyasi partinin il ve ilçe başkanları, İzmir’den belediye başkanlarımız, Manisa’dan siyasetçiler büyük bir dayanışma gösterdi. Yarın herkesin ayakta olması lazım” ifadelerini kullandı.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ferdi Başkan’ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Ancak 'tehlike atlatıldı, sağlığı tamamen düzeldi' demek için henüz erken. Sabırlı olmak ve dua etmek gerekiyor.”