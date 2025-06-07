Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kimdir, kaç yaşında, nereli? hangi partiden? sağlık durumu nasıl?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. CHP’li başkanın sağlık durumu merak konusu olurken, Ferdi Zeyrek’in hayatı, yaşı, memleketi ve siyasi kariyeri araştırılıyor.

1977 yılında Manisa’da doğan Ferdi Zeyrek, aslen Manisalıdır. Babası, Manisa çarşı esnafı olarak bilinen "Tıraşçı Ahmet" lakaplı Ahmet Bey, annesi ise ev hanımıdır.

Eğitim: İlk, orta ve lise eğitimini Manisa’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunudur.

Aile: 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlenen Ferdi Zeyrek, üç kız çocuğu babasıdır.

Meslek: Askerlik görevini tamamladıktan sonra Manisa’da kendi mimarlık ve iç tasarım şirketini kurdu.

Siyasi kariyeri

Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Manisa Akademik Odalar Birliği’nde ve 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

CHP Manisa İl Başkanı, Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi, İmar Komisyonu Üyesi gibi görevlerde bulundu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Ferdi Zeyrek hangi partiden?

Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bu partiden kazanarak yürütmektedir.