Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu çıktı

Bilirkişi raporu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili havuzda proje dışı uygulamalar, standartlara aykırı tesisat, su kaçağı uyarısının iletilmemesi ve bozuk güvenlik sistemleri dahil ağır bir ihmal zinciri bulunduğunu ortaya koydu.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, olaydan bir gün önce havuzda dip temizliği yapıldı, bu sırada su kaçağı oluştu ve elektrik panosundaki şalterlerin art arda attığı belirlendi. Havuz bakım görevlisi Yalçın Ö., durumu site güvenlik görevlisi Ahmet S.’ye ileterek “motora kesinlikle müdahale edilmemesi” konusunda uyarıda bulundu. Ancak Ahmet S.’nin bayram yoğunluğu nedeniyle bu durumu Başkan Zeyrek’e iletmediği iddianamede yer aldı.

Yargılama 5 Aralık Cuma günü başlayacak

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.