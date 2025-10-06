Manisa diken üstünde! Belediye Başkanı "insanın içini ürpertiyor" diyerek duyurdu

Manisa'da Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın da katılımıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan hazırlık çalışmalarının en az afet anındaki müdahale kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Müdahale planlarındaki başarıdan sonra görüldü ki bir afet vuku bulmadan önce de yapmamız gereken çok önemli işler vardır. Bunları bilimsel, sistematik ve analitik bir şekilde değerlendirip sürdürülebilir bir plana dönüştürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin en riskli illerinden biri

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da 2027-2032 dönemine yönelik yeni planlama sürecine geçileceğini ifade ederek, Manisa'nın afet tehlikeleri açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğunu kaydetti.

Şehrin göbeğinden geçen aktif bir fay var

Tatar, kent merkezinden geçen aktif fay hattına değinerek, şöyle konuştu:

"Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var. Fayın üzerinde çok sayıda bina bulunuyor. Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık 1500-2 bin civarında bina mevcut. Fay hareketlendiğinde oluşacak yüzey kırığı, depremin dalga etkisinden bağımsız olarak ayrıca bir tehlike yaratıyor" dedi, risk azaltma çalışmalarında hiçbir şeyin "mış gibi" yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu ise kentsel dönüşümün risk azaltmadaki önemini anlatarak, "Bize gösterilen en önemli noktalardan biri mevcut yapı stokumuzun durumuydu. Haritayı gördüğümüzde gerçekten insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık." dedi.

2000 öncesi tüm binalar risk taşıyor

Yapı güvenliği açısından en riskli dönemin 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalar olduğunu belirten Dutlulu, "2000 yılından önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu nedenle bu yapıları kentsel dönüşüme sokarak yenilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.