Manisa, Hatay ve İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Ağaçlandırma sahasında yangın

İzmir'de ziraat arazisinde başlayan ve ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi ile Bergama Kaşıkçı Mahallesi arasında bulunan ziraat arazisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve 4 uçak havadan, 11 arazöz ve 2 su tankeri ise karadan müdahale etti.





Yangın, ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da örtü yangını

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber alınması üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, grayder, 2 helikopter ve 100 personel ile müdahale başlattı.

Ekipler 2 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına aldı.

Ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bir kişi gözaltına alındı

Hatay'daki yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi ormanlık alanda naylon yakarken yangını kazayla çıkardığını öne sürdü.