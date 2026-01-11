Manisa Yunusemre’de art arda iki deprem

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sabaha karşı art arda iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, ilk sarsıntı saat 04.17’de 3,7 büyüklüğünde kaydedilirken, depremin yerin 7,47 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk depremin ardından 16 dakika sonra, saat 04.33’te bu kez 3,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. İkinci sarsıntının derinliği ise 9,85 kilometre olarak ölçüldü.

Merkez üssü Yunusemre olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.