Manisa'da 16 jeotermal saha ihaleye çıkarıldı

Manisa'da 14 jeotermal kaynak ve 2 doğal mineralli su arama ve işletme sahası ihaleye çıkarıldı.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 yıllık arama ve işletme ruhsatı verilecek

Buna göre, Manisa'nın Köprübaşı, Salihli, Alaşehir, Kula, Gölmarmara, Ahmetli, Sarıgöl, Şehzadeler, Saruhanlı, Akhisar ilçelerindeki ruhsatlı sahalara ait alanlarda bulunan 14 jeotermal kaynak ve 2 doğal mineralli su arama ve işletme sahasına 3 yıllık arama ve işletme ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif artırma usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedelleri 340 bin 21 lira 36 kuruş ile 5 milyon 47 bin 28 lira 64 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, 11 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir.

İstekliler, tekliflerini belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilecek.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.