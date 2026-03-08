Google Haberler

Manisa'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13.10'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,49 kilometre olarak ölçüldü.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 8 MART: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.10'da merkez üssü Turgutlu ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5,49 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Yunanistan'da 5.8 büyüklüğünde depremYunanistan'da 5.8 büyüklüğünde depremGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar