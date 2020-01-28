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Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 14.26 da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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