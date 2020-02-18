Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA