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Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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