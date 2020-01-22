Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

22 Ocak 2020

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

"Yıkılmış bina haberi gelmedi"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

AFAD'dan açıklama

AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından Manisa'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok." açıklaması yaptı.

İstanbul Valiliği: Deprem İstanbul'da da hissedildi

İstanbul Valiliği, Manisa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği vurgulanarak, "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbul'umuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Bir deprem daha oldu

AFAD'da yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde de saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA