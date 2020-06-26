Manisa'da 5,5 büyüklüğünde deprem

26 Haziran 2020

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 10.21'deki depremin 9,29 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Manisa Valisi Karadeniz: Depremin merkezi Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin Kumkuyucak Mahallesi merkezli olduğunu ve valiliğe intikal eden herhangi bir hasar ihbarının olmadığını bildirdi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

Karadeniz, "Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak adletmememiz gerekir." dedi.

Bakan Soylu: Kırsal taramalar devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun."