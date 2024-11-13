Manisa'da CHP-MHP gerilimi! Cüneyt Tosuner: D harfine bile dokunulursa olacaklardan mesul değiliz

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapılan Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi için önerge verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan'ı konu alan konuşması sonrasında 3 bin 198 vatandaşın verdiği dilekçelerin değerlendirilmesi sonucu verilen önergenin kabul edilmesi ve meydanda yapılan isim değişikliği CHP ve MHP arasında gerilime sebep oldu. Toplantıyı oylama öncesi terk eden MHP ve AK Partili meclis üyeleri, önergenin kabul edilmesi sonrasında CHP'li üyelerle tartışmaya devam etti.

Başkan Zeyrek'ten gerilime yönelik açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, AK Parti ve MHP grubunun meclisi terk etmesine ilişkin “Siyaseten terbiyeden bahsedip de meclisi terk etmek, onlara inanan, güvenen, bu meclise seçen Manisalılara yapılan saygısızlıktır. Kendilerine oy veren vatandaşların hakkını savunmak her vatandaşımızın hakkını savunmakla yükümlü olduğu gibi bize düşmektedir” dedi

Tosuner: Karardan dönülmesini bekliyoruz

Belediye binası önünde toplanan Ülkü Ocakları üyeleri, Başkan Zeyrek'e yönelik protestoda bulundu. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye önünde açıklama yapan MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, "Bırakın Devlet Bahçeli'nin ismini D harfine bile dokunulması halinde olacaklardan mesul değiliz" dedi ve ekledi:

"Türk dünyasının lideri saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ismini kent meydanından kaldırılıp yerine Atatürk Kent Meydanı olarak isim değişikliği sunulmuştur. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı Atatürk'ün maskesi altına sığınıp Sayın Genel Başkan'ımızı Manisa nezdinde Atatürk'le karşı karşıya getirme çabaları vardır. DEM ittifakında hep beraber yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmiş olduğu nokta budur. Almış olduğumuz grup kararlarımızla birlikte hem AK Parti grubumuz hem Milliyetçi Hareket Partisi grubumuzla içeriden çıkılmıştır. Gelinen son noktada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyunu burada bozulmuştur. Bozulmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygımız çok büyüktür. Herhangi bir meydana isminin verilmesiyle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Türk büyüklerinin isimlerinin meydanlara verilmesi her dönemde olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde hem Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ismi tarafımızca korunmuştur. Bu konuda da hassasiyetin belirlenmesi noktasında içeriye çağrımız vardır. Bu tutumunuz hem Manisa'mızı hem de diğer illerimizi şaibeye sokacaktır. Bu karardan kesinlikle dönülmesini bekliyoruz. Biz buradayız."