Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı

Mahmut Karataş'ın ( 35) kullandığı 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, C.S. (46) tarafından emniyet şeridinde park edilen 35 ASU 585 plakalı damacana yüklü kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı sürücü Mahmut Karataş ile Babacan Karataş (4) ve Murat Karataş (2) ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyonu emniyet şeridine park eden sürücü C.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Karataş ailesinin, Ankara'daki bir düğünden döndüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen hafif ticari aracın, kamyona arkada çarpmasıyla toz bulutunun yükselmesi ve hafif ticari araçta kopan parçaların yola saçılması yer alıyor.