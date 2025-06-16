Manisa'da Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek isim belli oldu

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 48 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni başkanını seçti.

AK Parti'nin aday çıkarmadığı seçim için CHP'nin Başkan adayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu olurken, Dutlulu neredeyse olayların tamamanı alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Merhum başkan Ferdi Zeyrek'in ardından görevi üstlenmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirten Dutlulu, Zeyrek'in yarım bıraktığı hayalleri gerçekleştirmek için çalışacağını, görevi süresince Manisa'ya sahip çıkacağını söyledi.

Meclis toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de katıldı.

Besim Dutlulu kimdir?

Eczacı Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar’da doğdu. İlkokulu Akhisar’da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuduktan sonra İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

On sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti. Akhisar’da birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.

Özge Dutlulu ile evli olan Besim Dutlulu'nun Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var.