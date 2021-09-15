Manisa'da FETÖ'cü eski komiser kovalamacayla yakalandı
FETÖ'den yakalama kararı bulunan eski komiser, ekipleri görünce bir polis memuruna çarparak kaçtı. 10 kilometre süren kovalamacada aracı kaza yaparak duran şahıs yakalandı.
Manisa'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan eski komiser M.E.B'nin Şehzadeler ilçesine bağlı Turgutlu Özal Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese giden ekiplerin geldiğini gören şüpheli, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Şüpheli, bu sırada aracı durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak yaraladı.
Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında otomobiliyle başka bir araca da arkadan çarpan şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.