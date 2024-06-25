Manisa'da gece saatlerinde deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Fay hatlarını işaret eden Görür, değerlendirmesinde hasarlı binalardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Görür'ün açıklamaları şöyle:

“Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Soma-Kirk ağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savastepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklara doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz.”