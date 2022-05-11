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Manisa'da işçi servisi tır'a çarptı: Çok sayıda yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi, demir yüklü tır'a çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Manisa - Turgutlu karayolunda meydana gelen kazada, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan işçileri alan 45 J 6405 plakalı servis, aynı istikamette seyir halindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tır'a arkadan çarptı.

Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarına devam ediliyor.

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