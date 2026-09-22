Manisa'da okullar tatil mi? Manisa'da yarın okul var mı?
Manisa Turgutlu'da okul saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 11 kişi yaralanırken okulların durumu merak edilmeye başlandı. Sık sık "Manisa'da okullar tatil mi? Manisa'da yarın okul var mı" diye soruluyor.
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Bugün sabah saatlerinde Manisa Turgutlu'da okul önünde silahlı saldırı gerçekleşti. 11 öğrenci yaralandı 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırgan yakalandı ve gözaltına alındı. Manisa'da yaşayn vatandaşlar yarın okulların açık olup olmadığını sorguluyor.
Manisa'da okullar tatil mi?
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 22 Eylül Salı günü eğitime ara verildi.
Manisa genelindeki tüm okulların tatil edildiğine dair bir bilgi geçilmedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ