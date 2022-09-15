Manisa'da orman yangını
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Vişneli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.