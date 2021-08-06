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Manisa'da otobüs TIR'a çarptı: 6 ölü, 37 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı TIR'ın römork kısmına çarptı.

6 yolcu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 37 yolcu sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin bulunduğu öğrenildi.

 