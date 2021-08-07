Manisa'da taş ocağına ortak tepki: Cenneti cehenneme çevirmesinler

Türkiye’de erkenci kirazın ilk çıktığı bölge olarak bilinen Sancaklıkayadibi Mahallesi, bir çimento fabrikasının açmayı planladığı taş ocağına karşı eylem yapan köylüler eylem yaparak, “Taş ocağı istemiyoruz.” dedi.

Eyleme CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak, Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Şehzadeler Belediyesi’nin AK Partili Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve bölgedeki muhtarlar da katılarak destek verdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kanunlara göre yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde asla madencilik yapılamayacağını belirtti. Söz konusu taş ocağının Sancaklıkayadibi’ne 200 metre yakınlıkta olduğunun altını çizen CHP’li Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Cennet gibi bir bölgenin talan edilmesine, taş ocağıyla yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kanunlarımız der ki; yerleşim yerine yakın yerlerde madencilik yapılmaz. Ancak bu bölgede yerleşim yerine 200 metre yakınlıkta maden faaliyeti yapılacak. Ayrıca kanunlarımız bize şunu da diyor; tarım arazisinde, tarım bölgesinde madencilik yapılmaz. Ben uzman değilim. Ancak hazırlanan ÇED raporuna bakmaya da gerek yok. Çünkü görünen ortada. Kanunen bu taş ocağı yerleşim yerine çok yakın olduğu için yapılamaz. Yapılması düşünülen taş ocağı kiraz ve zeytin bahçelerinin dibinde. Sancaklıkayadibi’nin kadınları, taş ocağının yapılmaması konusunda direnişlerini başlatmış. Bilsinler ki eğer böyle çevreci eylemlerde kadınlar varsa, oraya asla maden yapamazsınız. Çünkü kadınlarımız buna müsaade etmez. Biz de elimizden geldiği kadar Sancaklıkayadibi halkının başlattığı mücadelenin sonuna kadar yanında olacağız.”

Eyleme katılan AK Partili Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas da belediye olarak Sancaklkayadibi’ne taş ocağının yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Kavas, taş ocağına belediye olarak neden karşı olduklarını şöyle anlattı:

“Buralar verimli topraklar. Burada yapılması düşünülen yanlış yatırımdan dolayı vatandaşlarımız tepkili. Bu bölgede yetişen erken kirazların pazara ulaşması için belediye olarak Kiraz Pazarı yaptık. Hem ülkemiz hem de kentimizin için değerli olan bu bölgenin yok olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sancaklıkayadibi’ne bir taş ocağının yapılmaması konusunda biz de belediye olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşımızın istemediği bir taş ocağının buraya yapılmasına biz de müsaade etmeyeceğiz. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de taş ocağına karşıyız.”

CHP’li Balaban: Cenneti cehenneme çevirmesinler

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, tarım arazilerinin ve sebze-meyve bahçelerinin maden ocaklarıyla talan edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı ve “Taş ocağına yapılmasına karşıyız. Cennet olan bir yerin cehenneme dönüştürülmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Doğa artık kendine yapılana ceza kesmeye başladı. Doğal afetler, iklim değişiklikleri, orman yangınları artık bunun örneği. Doğanın katledilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Baro Başkanı Rona: Gereken hukuki desteği vermeye hazırız

Manisa Baro Başkanı Ümit Rona ise taş ocağının yapılmaması konusunda mahalle sakinlerinin başlatacakları hukuki mücadeleye destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Biz köylülerimizin yanındayız. Taş ocağı işletmesinin kurulmasını biz de istemiyoruz. Hukuki yönden baktığımız zaman da bu taş ocağının bu bölgeye kurulmaması için haklı gerekçeler var. Çünkü çevreye önemli ölçüde zararı var. Bunun örneklerini görüyoruz. Özellikle böyle bir durumun orman yangınlarının yaşandığı döneme denk gelmesi de acı. Kuzey yarım kürenin ilk kirazını üreten bir bölgenin talan edilmesine ne vicdanen ne de hukukçu olarak kabul etmemiz asla mümkün değil. Manisa Barosu’na kayıtlı olan bin 320 avukat arkadaşlarımız ile birlikte bölge halkının sonuna kadar yanındayız. Eğer kurulması konusunda ısrarcı olurlarsa önümüzdeki süreçte köylülerimize gereken hukuki desteği vermeye hazırız.”

Altındağ: Mücadelemiz sonuna kadar sürecek

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ da taş ocaklarının hem tarım arazilerine hem de tarımsal ürünlere büyük zarar verdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Tarım ürünlerinin ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bu salgın döneminde artık çok iyi anlamış olmamız gerekir. Eğer çiftçi üretmezse gıda olmaz. Gıda olmazsa değil salgın ile başka kötü durumlarla da mücadele edemeyiz” dedi. Altındağ devamla, “Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulan taş ocaklarının hem tarım alanlarına hem meyve-sebze bahçelerine, ağaçlara verdiği zararı görüyoruz. Bu bölgemizde de kirazın taş ocağıyla yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Eğer biz meyve ve sebzelerimizin, tarım alanlarımızı kaya, toprak kumla yok etmeye kalkarsak gelecekte çocuklarımıza ne verebiliriz. Bunun için taş ocağının kurulmaması konusunda mücadelemiz sonuna kadar sürecek.”

Eylemde söz alan mahalle sakini kadınlar ise bölgelerine kurulmak istenilen taş ocağını istemediklerini belirterek, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.