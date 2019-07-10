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Manisa'da trafik kazası: 5 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde üç aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 5 ölü, 6 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs ile minibüs çarpıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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