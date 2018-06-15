Manisa'daki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü
Turgutlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan ile 6 dönüm meyve bahçesi zarar gördü. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan ile 6 dönüm meyve bahçesi zarar gördü.
Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi kırsalındaki makilik ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, bir amfibik söndürme uçağı, 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile orman muhafaza ve jandarma ekipleri müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında, yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan, 6 dönüm meyve bahçesi ve 20 arı kovanı zarar gördü.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA