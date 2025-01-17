Manken Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

Eski manken Deniz Akkaya ve beş arkadaşına "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan toplam 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Akkaya'nın 3 Ekim 2018 tarihinde Eski menajeri Merih Yılmaz’ı kendisine olan borcunu gerekçe göstererek beş kişiyle darp ettiği öne sürülmüştü.

İddia sonrası "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlamalarıyla hakkında dava açılan Akkaya için 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Yurt dışı yasağı da getirildi

16 Ocak tarihinde İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Deniz Akkaya beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme Deniz Akkaya, Erdi Taşçı, Mehmet Demir, Oğuzhan Müezzino, Uğur Kemal Suksan ve Yahya Yılmaz Tüleyli’ye "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan toplam 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca, Akkaya ile beraberindeki sanıklara yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Ceza, iki hafta içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacak.

Deniz Akkaya kimdir?

Manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkay, 3 Ağustos 1977 tarihinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Akkaya, genç yaşta modelliğe başladı.

Denzi Akkaya, 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi.

Akkaya; Vizontel Tuuba, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Okul, Hababam Sınıfı Yaz Oyunlatı gibi yapımlarda yer aldı.