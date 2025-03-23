Mansur Yavaş açıkladı: CHP'deki ön seçimde kaç kişi oy kullandı?

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi saat 19.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar kapanırken oy sayımı başladı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'da yapılan ön seçime ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmişti" ifadelerini kullandı.

Yavaş "Rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil. "Bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Erken bir seçimle de inşallah Türkiye'ye örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil. Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu gençlerin hiçbirisi doğduğundan beri başka bir iktidar görmediler." dedi..