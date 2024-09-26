Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına nokta koydu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları devam ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş, sessizliği bozdu. Tartışmalardan çok rahatsız olduğunu dile getiren Mansur Yavaş, ekonominin ve halkın yaşadığı sıkıntılarım konuşulması gerektiğini söyledi.

Yavaş, "Eğer partimiz bana adaylık teklif ederse, ben de bu göreve talip olurum. Ancak boş laflarla zamanımı harcayacak değilim." diyerek adaylık tartışmalarına nokta koydu.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstinaf'tan hakkında siyasi yasak çıkarsa Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağı iddia edilmişti.

Diğer taraftan Yavaş'a yakın olduğu iddia edilen Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İmamoğlu’nu hedef alan açıklamalarda bulunmuş, bu durumun parti içinde adaylık tartışmalarını körüklediği idda edilmişti.

CHP lideri Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayına parti içinde görüşülerek karar verileceğini söylemişti.