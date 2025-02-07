Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda CHP'deki ön seçim konusunda açıklama yapması beklenen Yavaş, bu konuyu atladı. Yavaş, "Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında hiçbir şeyin tartışılmasına izin vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yavaş, toplantı sonunda da siyasi soru istemediğini özellikle belirtti.

"İktidar belki bunun konuşulmasını istiyor"

Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşündüğünü ifade eden Mansur Yavaş şu açıklamalarda bulundu:

"Son birkaç aydır yargının iktidarın sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. İktidar belki bunun konuşulmasını istiyor. 5 sene boyunca ‘aday kim olacak’ diye konuşuldu.

Televizyonda ‘kim aday olsun’ diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır. Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Herkese de bu çağrıyı yapıyorum. Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında bir şeyin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. ”