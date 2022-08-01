Mansur Yavaş: Ankapark projesinin maliyeti 801 milyon dolara ulaşıyor

Maruf BUZCUGİL

ANKARA-Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 3 yıllık hukuk savaşının ardından 18 Temmuz’da devraldıkları Ankapark’ta çok ağır bir maliyetle karşılaştıklarını söyledi. Yavaş, çürümeye terk edilen Ankapark’ın Ankaralılara maliyetinin bugünkü fiyatlarla 801 milyon dolar olarak tahmin edildiğini, zarar tespiti için dava açtıklarını belirtti. Yavaş, mahkemelerin sürekli görevsizlik kararı vererek dosyayı sürüncemede bıraktıklarını ve zararın artmasına neden olduklarını öne sürdü ve “Zarar tespitinin ardından Adalet Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız” dedi.

18 Temmuz'da resmen ABB'ye geçti

Mansur Yavaş, dünyanın en büyük tema parklarından biri olarak 1.200 dönüm alanda kurulması planlanan ancak tamamlanamayan Ankapark ile ilgili gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Dünyada bugüne kadar kamu eliyle yapılan Ankapark benzeri bir yatırım bulunmadığını belirten Mansur Yavaş, ABD’deki Disneyland ve Paris’teki Euro Disney’in özel sektör girişimi olduğunu vurguladı.

Yavaş, 18 Temmuz 2022 tarihinde resmen devraldıkları Ankapark’ın yeniden çalışılabilir hale getirilebilmesi için gereken yatırım tutarının tespit edilebilmesi için delil tespit davası açtıklarını belirterek, “Yapılan ön değerlendirmelere göre sadece elektrik sisteminin kurulabilmesi için 250 milyon TL'lik harcama yapılması gerekiyor.” dedi.

Yavaş, mahkemenin 6 Temmuz 2020 tarihinde tesiste elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinin bulunmaması nedeniyle sınırlı olarak yaptığı tespitte zararın 111.2 milyon lira olarak belirlendiğine dikkati çekti. Yavaş, Ankapark’ı devraldıktan sora bu abonelikleri hemen başlattıklarını açıkladı.

Başkan Yavaş ayrıca, çeşitli gerekçelerle Ankapark alanının belediyeye teslim edilmediği süre boyunca alanın yıpranmasına ve çürümesine sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

NOT: Maruf Buzcugil, Ankapark ile ilgili gelişmeleri Ankara Notları’nda değerlendirdi.

Hileli iflas şüphesi

Mahkeme kararı ile İşletmeci firma Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin 25 Mart 2022 tarihinde iflası ilan edilmiş bulunuyor. Mansur Yavaş, tahliye kararının ardından bu ifl asın hileli olduğu şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk önce GBM Yapı Taahhüt Ticaret A.Ş, Çelik Grup Mühendislik Peyzaj Gıda Bilgisayar İnş.Otom.Nak.İç ve Dış Tic.Ltd. Şti. İş Ortaklığı adıyla kurulan işletmeci firmanın sorumluluğunun da mahkeme kararlarıyla tespit edilmesini amaçlıyor.

Yavaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdim

Mansur Yavaş, Ankapark ile ilgili yargı süreci devam ederken iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdiğini söyledi. Yavaş, 1 Eylül 2020 ve 5 Nisan 2021 tarihlerinde Ankapark’ın durumu hakkındaki bilgi notlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekli belgelerle sunduğunu açıkladı. Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a da 17 Kasım 2021 ve 12 Ocak 2022 tarihlerinde Ankapark sürecini ayrıntılarıyla anlattıklarını söyledi.