Mansur Yavaş: ANKAPARK'ın belediyemize devrine karar verildi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK’ın belediyeye devrine karar verildiğini duyurdu.

2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.



Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.



Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz. pic.twitter.com/dGOz33ir08 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2022

Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.