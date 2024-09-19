Mansur Yavaş başka partiye geçecek iddialarına yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan spekülasyonlara yanıt verdi. Yavaş, “Başka partiden aday olacak” gibi asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuların zamanında değerlendirileceğini vurguladı.
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Yavaş, Habertürk’e yaptığı açıklamada, son günlerde kulis bilgisi adı altında mesnetsiz haberler ve yorumlarla karşılaştığını ifade etti.
“Gerçeklerin oralarda yazanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok,” diyen Yavaş, asılsız iddiaların kötü niyetle gündeme getirildiğini kaydetti. Adaylık konusunun zamanı geldiğinde konuşulacağını belirten Yavaş, “Kirli siyasete alet olmayacağım,” şeklinde konuştu.