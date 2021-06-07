Mansur Yavaş, Dünya Belediye Başkanı Ödülü finaline kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte yaptığı çalışmalar nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor’da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi.

Yapılan oylamada Yavaş’ın finale kaldığını açıklayan ve oy verenlere duyuru yapan World Mayor ekibi, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş binlerce hemşehrisinin yanı sıra Türkiye’nin hatta Avrupa’nın her yerinden, her yaştan insan tarafından tutkuyla desteklenmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği World Mayor aday listesinde bulunan Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri oldu. World Mayor ekibi, Yavaş’ın finale kaldığını oy verenlerine gönderdiği bir e-posta ile şu ifadeleri kullanarak duyurdu:

“Çoğu belediye başkanı, vatandaşların maruz kaldığı kısıtlamaları hafifletmek ve en önemlisi yaşlıları ve diğer savunmasız insanları zarar görmekten korumak için elinden geleni yaptı. Belediye Başkanı Yavaş’ın COVID-19’un etkilerine karşı koyma girişimlerinin çoğu diğer belediyeler tarafından beğenildi ve kopyalandı. Ankara’da her kesimden insana başkentin refahına katkıda bulunma fırsatı verilmesini sağladı.”

World Mayor’un şimdiki turunda ise finale kalan adayların, kendileri için oy kullananlardan gelen soruları cevaplayacağı bildirilirken, World Mayor ekibi oy kullananlara attığı bir mail ile destek verdikleri belediye başkanlarına, "COVID-19, çevre, dürüstlük ve şeffaflık, sosyal eşitlik, ulaşım, uluslararası iş birliği ve şehri ile ilgili planları" konularında soru sorabileceklerini iletti.

Yavaş’a önceki turda oy veren kişiler, yeni turda en fazla iki soruyu ad soyad ve yaşadıkları yer bilgileriyle birlikte 11 Haziran 2021 tarihine kadar tercihen İngilizce olarak ankara@worldmayor.com adresine gönderebilecek.