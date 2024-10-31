Mansur Yavaş Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılacak mı?
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yerine kayyım atanması siyaset gündeminin bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, 411 CHP’li belediye başkanı İstanbul’a geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın protestoya katılmayacağı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde halk buluşması yapılacağı duyurmuştu. Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanının İstanbul'a çağırıldı.
CHP tarafından tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılması istenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.