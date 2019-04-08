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Mansur Yavaş görevi devraldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, görevi Mustafa Tuna'dan devraldı.

Mansur Yavaş görevi devraldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.

Yavaş burada düzenlenen törenle görevi Mustafa Tuna'dan devraldı.

Yavaş, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı ilk değerlendirmede, "Ne çalışanlar açısından ne de oy vermeyenler açısından Ankara'da bir ayrım söz konusu değildir. Hizmetlerimiz esnasında adalet ve liyakat ön planda olacaktır. Darısı İstanbul için olsun" şeklinde konuşmuştu.

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