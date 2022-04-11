Mansur Yavaş: Görevimin başındayım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Akşener, Yavaş'ın partiyi seçimlerden sonra geçen 3 yılı değerlendirme amaçlı mayıs ayında düzenlenecek bilgilendirme toplantısına davet için genel merkeze geldiğini söyledi.

Akşener, "Hem pandemide hem de ekonomik zorluklar yaşanan şu dönemde, yoksulun, zorda olanın yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine, birilerinin cebini doldurmak yerine, fakir fukaranın yanında olarak, onların nefes almasını sağlayarak somut adımlar atıp sosyal belediyecilik nasıl olmalıdır herkese göstermiş bir belediye başkanımız. Dolayısıyla bu çalışmalarını bizlerle paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yapılan tartışmalar konusunda, "Benim belediyecilik anlayışıma göre, bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Konuşmalara cevap vermeyeceğim, çünkü siyasetin içinde değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında, ben de görevimin başındayım." dedi.

İlk açıklamasında Mansur Yavaş'ı göreve çağıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ardından 6 partinin cumhurbaşkanlığına aday göstermemesi durumunda partisinin Mansur Yavaş'ı aday göstereceğini söylemişti.