Mansur Yavaş: Hakkımda yapılan siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim

Mansur Yavaş, “Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşerilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Alparslan Türkeş etkinliğinde çıkan kavga nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" ifadelerini kullanmıştı.