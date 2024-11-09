Mansur Yavaş hodri meydan diyerek iddialara tepki gösterdi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde hakkında konuşulan 'konser maliyetlerine yönelik' iddialar konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Son günlerde yaşanılanların görevindeki başarısının doğal bir sonucu olduğunu kaydeden Yavaş: "Son 50 anketin hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum. Son 1 hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler, her türlü iddialarla saldırmaya başladılar. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Dikkatinizi çekmek isterim.

Çekindiğimiz bir şey yok. Beş yıl boyunca belediye meclisinde 148 üyede 40 kişiydik, her hakarete rağmen halk bunun cezasını büyük tokat atarak Türkiye rekoru ile kırdı. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Herkes bildiğini şeffaf şekilde açıklasın, soruşturulsun. Yargıyı sopa gibi kullanıp kumpaslar yapmak FETÖ taktiğidir" dedi.

Konser maliyeti iddialarına yönelik açıklama 11 Kasım 15.00'de yapılacak

Yavaş, "Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş. Hatası olan da savcılığa gider. Şu ana kadar hiçbir şeyi gizlemedik. Bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bazı bürokratlarım üzülüyor soruşturmalara ama temize çıkmaları iyidir. Bir itiraz geldiğinde bunu mutlaka teftiş ediyoruz. Bu ihaleyi yapan Kültür Dairemiz'dir burada da hataları olan varsa gereğini yaparlar. Bizim kendimizi savunmak gibi bir alışkanlığımız yok. Biz har vurup harman savuran sistemi değiştirmek için geldik zaten. ABB olarak çalınmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız" ifadesini kullandı.