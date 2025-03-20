Mansur Yavaş istanbul'da: Hakkımda herhangi bir soruşturma yok

Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları ile gözaltına alınırken, Tayvan'da olan ABB Başkanı Mansur Yavaş da programını iptal ederek sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, kendisiyle ilgili soruşturma başlatılacağı iddialarına "Hakkımda herhangi bir soruşturma yok" diye cevap verdi.

'Bir an önce parlamenter sisteme dönülmesi gerekiyor'

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, 'Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye zarar verir' diyen Yavaş, "Böyle bir ülkede kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an önce parlamenter sisteme dönüş, tarafsız ve bağımsız yargının sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Herkes banka hesaplarımı inceleyebilir'

Kendisi hakkında da soruşturma açılacağı iddialarına cevap veren Yavaş şöyle konuştu:

"Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerinin de kapatılacağına eminim. Hakkımda hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından itibaren belediye başkanlığı dönemlerinden bugüne herkes banka hesaplarımı inceleyebilir.

Korktuğumuz bir şey yok ancak bu iddialara bakarsanız yeni bir sapık bulunup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da televizyonlardan konuşmasınlar herkesin ailesi var.

AİHM'in Arnavutluk kararını hatırlattı

Sadece şunu hatırlatmak istiyorum; hukuk dışına çıkanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Arnavutluk kararı var. Bunu herkes dikkate alsın"