Mansur Yavaş: Kurultay 45 gün içinde toplanmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablonun yalnızca bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vereceğini ifade etti.

Açıklamasında, CHP’ye umut bağlayan milyonlarca insan bulunduğunu vurgulayan Yavaş, “Bu iradeyi yok sayan her yaklaşım, toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır” dedi.

Mansur Yavaş ayrıca, parti içinde kurultay sürecinin işletilmesi gerektiğini belirterek, “Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır” ifadelerini kullandı.