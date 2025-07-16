Mansur Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etmek üzere Antalya'ya gitti.

"Karar kesinleşmeden kimse suçlu ilan edilemez"

Yavaş, kente varışının ardından ilk olarak Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna giderek Böcek ile görüştü. Ziyaretin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, hukuk sisteminde 'masumiyet' diye bir karine bulunduğunu hatırlatarak, Yargıtay kararı kesinleşmeden kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini söyledi.

Yavaş, tutukluluğun yalnızca kaçma riski bulunan, sabıkalı ya da ağır ceza alması muhtemel kişiler için uygulanması gerektiğini belirterek, "Muhittin Böcek'i direk suçlayan bir iddia, ifade de yok. Suçların şahsiliği diye bir şey var. Bunların hepsi göz ardı ediliyor. Tutuklu yargılama yanlış" ifadelerini kullandı.

"En azından ev hapsine çıkarılmalı"

Mansur Yavaş, tutuklu bazı belediye başkanlarının sağlık durumlarına dikkat çekerek, "Sağlık sorunu yaşayan birisinin en azından ev hapsine çıkması lazım" dedi.

Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Yavaş, "Biliyorsunuz ikinci hayatını yaşıyor. Pandemi döneminde 108 gün kendini bilmeden yattı. O dönemden vücudunda birçok hasar var. Böcek'i neden tutukluyorsunuz? Kalp ve şeker gibi sorunları var. Sürekli kontrol altında tutulması lazım. En azından ev hapsine çıkarılması lazım. İnsanların kendini rahatça savunabileceği bir ortamın oluşturulması lazım" diye konuştu.